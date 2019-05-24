Новый глава Генштаба Украины рассказал о выходе из Иловайского котла

Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что мог погибнуть в Иловайском котле так же, как все его солдаты. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Генерал уточнил, что вышел вместе с 14 солдатами из Иловайска в безопасную зону ранним утром 31 августа 2014 года. На тот момент он занимал пост начальника сектора «Юг» и оперативного командования «Б» Антитеррористической операции в Донбассе (АТО, с 2018 года Операция объединенных сил — прим «Ленты.ру»). С группой был один тяжелораненый.

«Там нельзя было стоять на горе и управлять, как Наполеон: вы — справа, вы — слева, а здесь кавалерия вперед. Надо там быть, чтобы это видеть», — сказал он.

По словам Хомчука, командование сепаратистов неоднократно предлагало ему покинуть зону боевых действий, в частности, оставить добровольческие батальоны и выйти из котла вместе с военными и техникой, однако он отказывался. Военный пояснил, что это помогало дисциплинировать и мотивировать бойцов.

«Все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не убегает, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил: "Нет, я на месте". Тогда все [отвечали]: "Мы воюем дальше"», — рассказал он.

После того, как группа Хомчука вышла из окружения, их привезли в Старую Ласпи, где до прибытия вертолета бойцам оказала помощь бригада Нацгвардии. «Не ели несколько дней вообще, а воду пили из Кальмиуса», — добавил генерал. После этого командующий был доставлен на доклад перед командованием АТО.

«Это было 8-9 утра 31 августа. А на утро 1 сентября я был в Администрации президента и докладывал о состоянии дел президенту», — сказал он.

Хомчук также прокомментировал критику своих действий во время того боя и подчеркнул, что он, по его мнению, сделал все, что мог.

«Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести (…) Но я ни перед кем глаза не опускаю», — заявил командующий.

Боевые действия, известные как Иловайский котел, начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены вооруженными формированиями самопровозглашенной Донецкой народной республики. При выходе украинские войска понесли серьезные потери — по официальным данным, 366 человек были убиты.