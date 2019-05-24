В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы аппарата парламента Ирину Кармелюк.
«Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке», — сказала Кармелюк.
Владимир Гройсман написал заявление об отставке 20 мая после инаугурации Владимира Зеленского. Согласно законодательству, заявление должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. После принятия отставки премьера парламентом в отставку уходит весь кабинет министров.
Правительство продолжает исполнять обязанности до назначения новых министров.
Во время инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и призвал членов правительства освободить места для новых поколений. Также он призвал Раду снять с должностей глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.