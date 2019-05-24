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Заявление зарегистрировано: Гройсман уходит в отставку 

Рамблер + ещё 6 28 минут назад
В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы аппарата парламента Ирину Кармелюк.
«Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке», — сказала Кармелюк.
Владимир Гройсман написал заявление об отставке 20 мая после инаугурации Владимира Зеленского. Согласно законодательству, заявление должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. После принятия отставки премьера парламентом в отставку уходит весь кабинет министров.
Правительство продолжает исполнять обязанности до назначения новых министров.
Во время инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и призвал членов правительства освободить места для новых поколений. Также он призвал Раду снять с должностей глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Комментарии21
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , РИА Новости
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