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Гройсман подал заявление об отставке 

РИА Новости Крым + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Верховной раде зарегистрировано заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы аппарата парламента Ирину Кармелюк пишет РИА Новости.
Согласно закону, оно должно быть рассмотрено в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, после этого уйти в отставку должен весь кабинет министров. Однако правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", — цитирует Кармелюк агентство УНН.
По ее словам, далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания нового.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада , РИА Новости
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