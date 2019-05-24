Гройсман подал заявление об отставке

Согласно закону, оно должно быть рассмотрено в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, после этого уйти в отставку должен весь кабинет министров. Однако правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

"Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", — цитирует Кармелюк агентство УНН.

По ее словам, далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания нового.