Гройсман подал заявление об отставке 

В Верховной раде зарегистрировано заявление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы аппарата парламента Ирину Кармелюк пишет РИА Новости.
Согласно закону, оно должно быть рассмотрено в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, после этого уйти в отставку должен весь кабинет министров. Однако правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Вчера, 23 мая, в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", — цитирует Кармелюк агентство УНН.
По ее словам, далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести представление на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания нового.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.