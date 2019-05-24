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Макрон призвал дать пояснения по Brexit после решения Мэй уйти в отставку 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал смелую работу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила о своей отставке, и призвал прояснить позицию по Brexit, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Премьер Мэй ранее объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.
"Слишком рано размышлять о последствиях этого решения. Принципы Европейского союза будут продолжать выполняться, в частности, приоритет сохранения хорошей работы Евросоюза, что требует быстрого пояснения", — говорится в заявлении Макрона, которое приводит агентство.
Французский лидер отметил, что Мэй вела "смелую работу" по Brexit в интересах своей страны и уважая европейских партнеров.
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Комментарии
В мире , Тереза Мэй , ЕС , Консервативная партия , France-Presse , Великобритания , Франция
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