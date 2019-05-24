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На Украине завели дело на депутата Рады Евгения Рыбчинского, сообщили СМИ 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Vadim Chuprina /
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело на депутата Верховной рады Евгения Рыбчинского из-за того, что он не задекларировал денежные активы в банке и расходы на аренду дома в США, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, дело на Рыбчинского возбуждено 17 мая по статье "декларирование недостоверной информации".
По информации агентства, согласно фабуле дела, Рыбчинский не задекларировал за 2015-2017 годы активы на его счету в банке Wells Fargo Bank (США), а также не указал информацию о расходах в размере 49,2 тысячи долларов на аренду дома в США.
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В мире , Украина , МВД , Верховная Рада
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