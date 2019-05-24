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Партия Петра Порошенко решила сменить название 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“ сменит название. Из него исчезнет имя ее лидера, бывшего президента Украины, пишут „Известия“ со ссылкой на „Интерфакс-Украина“. По словам источника в политическом объединении, новым названием станет „Европейская солидарность“.
Ближайший съезд партии состоится 31 мая.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в эфире НСН, что критикой президента Зеленского лидер партии „Батькивщина“ Юлия Тимошенко борется с Петром Порошенко.
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В мире , Украина , Вадим Карасев , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , газета "Известия" , Интерфакс
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