Партия «Блок Петра Порошенко „Солидарность“ сменит название. Из него исчезнет имя ее лидера, бывшего президента Украины, пишут „Известия“ со ссылкой на „Интерфакс-Украина“. По словам источника в политическом объединении, новым названием станет „Европейская солидарность“.
Ближайший съезд партии состоится 31 мая.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв заявил в эфире НСН, что критикой президента Зеленского лидер партии „Батькивщина“ Юлия Тимошенко борется с Петром Порошенко.