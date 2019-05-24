Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель с уважением отнеслась к решению Терезы Мэй об отставке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению премьера Британии Терезы Мэй об отставке, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Канцлер с уважением отнеслась к решению британского премьер-министра, сотрудничала с госпожой Мэй всегда на доброй и доверительной основе и продолжит это делать на протяжении всего времени, пока она (Мэй) будет пребывать в должности", — заявила Фиц, добавив, что правительство ФРГ заинтересовано в продолжении тесного сотрудничества с британским кабинетом министров.
Она заявила, что Германия по-прежнему заинтересована в организованном выходе Великобритании из ЕС, ход переговоров "в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в Великобритании".
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Последние новости
Тереза Мэй объявила о своей отставке Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400 Пушков: Зеленский не готов быть президентом
Комментарии
В мире , Тереза Мэй , Ангела Меркель , ЕС , Консервативная партия , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй245
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?13
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»97
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото3
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша86
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение