Канцлер ФРГ Ангела Меркель с уважением отнеслась к решению премьера Британии Терезы Мэй об отставке, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Канцлер с уважением отнеслась к решению британского премьер-министра, сотрудничала с госпожой Мэй всегда на доброй и доверительной основе и продолжит это делать на протяжении всего времени, пока она (Мэй) будет пребывать в должности", — заявила Фиц, добавив, что правительство ФРГ заинтересовано в продолжении тесного сотрудничества с британским кабинетом министров.
Она заявила, что Германия по-прежнему заинтересована в организованном выходе Великобритании из ЕС, ход переговоров "в значительной степени зависит от внутриполитической ситуации в Великобритании".
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.