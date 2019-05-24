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Семь мужчин вместо Мэй: кто станет новым премьером Британии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Преемниками Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании могут стать ее зам, три действующих министра, два бывших или Джереми Корбин. Об этом пишет ТАСС.
Мэй объявила о скорой (7 июня) отставке с поста лидера Консервативной партии менее часа назад. Кампания по избранию ее преемника стартует 10 июня. До тех пор, пока имя не станет известно, Мэй будет исполнять обязанности премьера временно.
По данным британской прессы, решение Мэй уйти в отставку вызвано тем, что правительство не разделяет ее позицию относительно формата выхода страны из Европейского союза.
Местные СМИ пишут, что наиболее вероятных преемников Мэй — семеро. Четверо из них — члены правительства.
Один из них — фактический заместитель Мэй Дэвид Лидингтон. Он известен под прозвищем «мистер Европа», которое получил за то, что поддерживает сохранение Британией членства в ЕС.
На должность Мэй претендуют еще три министра: окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития Майкл Гоув, иностранных дел Джереми Хант (оба поддерживают брексит по сценарию Мэй) и внутренних дел Саджид Джавид (не поддерживает брексит).
Бывшие министры по вопросам брексита Доминик Рааб и иностранных дел Борис Джонсон также упоминаются в списках фаворитов. Оба — евроскептики, оба ушли в отставку из-за несогласия со сделкой, которую Европе предложила Мэй.
Наконец, букмекеры не исключают, что премьером станет вовсе не консерватор, а лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Дело в результатах соцопросов. Они свидетельствуют, что оппозиция смогла бы сформировать правительство парламентского меньшинства, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Джереми Хант , Тереза Мэй , Джереми Корбин , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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