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В Узбекистане упразднили термин «милиция» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советское название "милиция" упразднили в Узбекистане, заменив его на "орган внутренних дел". Соответствующий закон вступил в силу в пятницу.
"В соответствии с этим законом, в Кодекс Узбекистана об административной ответственности, ряд законов и нормативно-правовых актов внесены изменения, по которым термин "милиция" заменяется на "орган внутренних дел", — рассказал ТАСС представитель департамента по связям с общественностью МВД республики.
По его словам, с сегодняшнего дня все милиционеры республики переименованы в "сотрудников органов внутренних дел".
Сообщается также, что в ближайшее время в системе МВД планируется утверждение новой формы, которая будет изготавливаться с учетом лучших образцов обмундирования правоохранительных органов зарубежных стран. В республике с минувшего года также функционирует так называемая туристическая полиция, внешний вид сотрудников которой напоминает американских полицейских.
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Комментарии
В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Узбекистан
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