В Узбекистане упразднили термин «милиция»

Советское название "милиция" упразднили в Узбекистане , заменив его на "орган внутренних дел". Соответствующий закон вступил в силу в пятницу.

"В соответствии с этим законом, в Кодекс Узбекистана об административной ответственности, ряд законов и нормативно-правовых актов внесены изменения, по которым термин "милиция" заменяется на "орган внутренних дел", — рассказал ТАСС представитель департамента по связям с общественностью МВД республики.

По его словам, с сегодняшнего дня все милиционеры республики переименованы в "сотрудников органов внутренних дел".

Сообщается также, что в ближайшее время в системе МВД планируется утверждение новой формы, которая будет изготавливаться с учетом лучших образцов обмундирования правоохранительных органов зарубежных стран. В республике с минувшего года также функционирует так называемая туристическая полиция, внешний вид сотрудников которой напоминает американских полицейских.