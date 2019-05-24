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Савченко назвала нового главу украинской армии трусом и извинилась 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко извинилась перед новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком за то, что назвала его трусом и недостаточно умным командиром. Сообщение с извинениями нардеп опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Она пояснила, что допустила резкое высказывание в адрес Хомчака, не будучи с ним знакомой и доверившись слухам.
«Я не имела на это права хотя бы потому, что не участвовала в боях под Иловайском и не служила под его командованием Я поступила неправильно. Я это признаю», — добавила Савченко.
Мнение о новом главе Генштаба ВСУ нардеп высказала 23 мая в эфире телеканала «112 Украина». В частности, она сказала, что ее знакомые характеризуют Хомчака как коррупционера и труса.
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак был назначен начальником Генштаба ВСУ 21 мая. Летом 2014 года в ходе боев в Донбассе он руководил сектором «Юг» и оперативным командованием «Б». Соединения под руководством Хомчака участвовали в выходе из так называемого Иловайского котла. Сообщалось, что он прорывался из окружения вместе с солдатами.
Боевые действия, связанные с Иловайским котлом, начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять большую часть города, но впоследствии их окружили вооруженные формирования самопровозглашенной Донецкой народной республики. При выходе из котла украинские войска понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли 366 человек.
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Комментарии
В мире , Украина , Надежда Савченко , Генштаб , Верховная Рада
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