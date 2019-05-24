Мэй заплакала во время объявления отставки

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Тереза Мэй заплакала во время объявления своей отставки 

Lenta.ru 41 минуту назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время объявления о своей предстоящей отставке 7 июня не смогла сдержать слез. Соответствующее видео публикует CNN.
Мэй покинет пост главы правительства и главы консервативной партии после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.
8 мая сообщалось, что премьер уйдет в отставку не ранее осени этого года: источник в Консервативной партии рассказал, что она собиралсь оставаться на посту до cъезда партии, который пройдет в сентябре.
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В мире , Видео , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Консервативная партия , CNN , Великобритания
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