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Меркель и Зеленский подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на востоке Украины, а также подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и тесного сотрудничества в нормандском формате, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке Украины", — говорится в заявлении.
"Оба подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей и интерес в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата", — отметил Зайберт.
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В мире , Украина , Штеффен Зайберт , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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