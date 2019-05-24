Журналистов обстреляли из танка в Сирии

Съемочная группа американского канала Sky News и сопровождавшие их гражданские активисты попали под обстрел в зоне деэскалации в Идлибе в Сирии . Репортер Алекс Кроуфорд (Alex Crawford) в репортаже для канала рассказала, что направленный на них огонь велся со стороны правительственных сил.

По словам журналистки, в них начали стрелять во время съемки горящей бронированной машины. После этого репортер и ее съемочная группа увидели парящий над ними дрон и услышали звук приближающегося самолета.

«В нас несколько раз стреляли 125-миллиметровыми снарядами. Наверное, это был российский боевой танк T-72», — описала атаку Кроуфорд.

Журналистка с сопровождающими попытались скрыться, пробираясь через облака дыма и пыли, пока их продолжали обстреливать. Им удалось добраться до машины и доехать до города Хан-Шейхун. Один из активистов, раненный шрапнелью в бок, отправился в больницу, а журналисты продолжили путь.

По словам Кроуфорд, атака на журналистов была нарушением международного законодательства. По словам репортера, на куртке одного из членов съемочной группы крупными буквами было написано слово «пресса», а она в соответствии с мусульманскими обычаями была одета в длинное платье.

Ранее сообщалось, что террористы группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) вечером 21 мая начали массированные атаки на правительственные войска в Идлибе. Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (в настоящий момент — Нур-Султан). Три из них контролирует Дамаск, а четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему контролируется незаконными вооруженными формированиями, которые Москва считает террористическими.