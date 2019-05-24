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Тимошенко передала Зеленскому пакет предложений по снижению тарифов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный ее командой пакет указов и законопроектов по снижению тарифов ЖКХ для населения, сообщила пресс-служба партии в пятницу.
Тимошенко заявила, что ее план действий содержит наработанный проект указа о введении вето (по сути приостановление) на два постановления правительства Владимира Гройсмана относительно необоснованного повышения цен на газ.
"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", — цитирует Тимошенко ее пресс-служба. По словам Тимошенко, среди указов — назначение двух человек в Национальную комиссию по госрегулированию у сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая устанавливает тарифы.
"У президента есть полномочия формировать НКРЕКП. Там сейчас есть две вакансии, (они) дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", — сказала лидер партии.
Тимошенко сообщила, что третий важный документ, который необходимо принять — это проект закона, который касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.
Она добавила, что передает все эти наработки окружению президента, где "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".
Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены на газ для населения, в связи с чем росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи гривен (с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раз. Тимошенко подала иск к кабмину с требованием отменить постановление, которым он отменил так называемые социальные нормы потребления газа и установил единую цену на газ.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Международный валютный фонд
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