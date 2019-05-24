Лукашенко нацелил чиновников на благоустройство всей страны

Крылатые строчки о том, что начинается Москва , как известно, от Кремля, и для Александра Лукашенко , судя по его инспекции 24 мая состояния и развития территорий, прилегающих к кольцевой автодороге белорусской столицы, тоже стали своеобразным лейтмотивом масштабных преобразований в Союзном государстве.

Президент, информирует его пресс-служба, предложил начать с модернизации основных дорог и продвигаться в строительной программе к границам страны, назвав первую кольцевую минскую трассу "лицом страны". Лукашенко доложили и о выполнении поручений по состоянию транспортных развязок вокруг города.

Кроме того, ему продемонстрировали пассажирский транспорт, который будет колесить столицу во время предстоящих в июне II Европейских игр, в том числе автобусы МАЗ и "Неман", автомобили Geely Atlas. Около 320 белорусских кроссоверов уже готовы к эксплуатации для гостей спортивного торжества.

Как рассказал БЕЛТА мэр города Анатолий Сивак, автомобилистов больше всего волнует сейчас состояние путепроводов на МКАД, реконструкция которых продолжается. Оценивая готовность столицы к проведению летних континентальных спортивных баталий, мэр дал понять, что вся материально-техническая база практически создана.

"Сейчас проходят тренировки персонала. И волонтеров, и водителей. Необходима слаженность всех служб, центров управления, оперативных центров", — пояснил он.

Правда, добавил городской чиновник, в течение одного года добиться идеального порядка в мегаполисе невозможно, поэтому работы по благоустройству Минска будут продолжены.

Кстати, после европейских игр, информируют местные издания, новый пассажирский транспорт передадут государственным структурам и местным органам власти. Лукашенко в качестве пассажира автобуса ознакомился с обустройством кольцевой дороги. Общаясь с водителями, глава государства признался, что ему нравится Geely Atlas. "Приличная машина", — оценил он новинку автопрома, добавив, что пора развивать и производство собственных электромобилей.