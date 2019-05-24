«Зговора не было»: Трамп снова засветил «шпаргалку»

Последний на данный момент подобный случай произошел в среду — перед пресс-конференцией президента США в Белом доме после встречи со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатором Чаком Шумером

Еще до встречи было известно, что с законодателям Трамп обсудит свой проект модернизации инфраструктуры в стране стоимостью два триллиона долларов. Об итогах встречи должно было стать известно в ходе пресс-конференции, однако стало известно чуть раньше — фотографы засняли написанную от руки записку Трампа, с которой он позже вышел к микрофону.

«У демов (демократы. — Прим. ред.) нет достежений (достижений. — Прим. ред.)… Они хотят привлечь к ответственности за действия, которые совершили они сами… Самый прозрачный (подчеркнуто. — Прим. ред.)», — сказано в ней.

Во время пресс-конференции Трамп объявил, что не станет сотрудничать с Конгрессом до тех пор, пока тот не перестанет расследовать его деятельность.

«Шпаргалка» президента США была сфотографирована и в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки летом прошлого года.

«Зговора (сговора. — Прим. ред.) не было», — гласила она.

В феврале 2018-го Трамп принял в Белом доме детей, выживших при стрельбе в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, Флорида. В попавшей в кадр записке президент напоминал самому себе не забыть сказать школьникам «Я вас слышу».

Перед пресс-конференцией в ноябре 2017-го, которая состоялась через несколько часов после запуска ракеты Северной Кореей, Трамп «засветил» записку со словами «Запуск ракеты КНДР — позаботиться об этом».