Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

Первые итоги выборов в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

«Европа раскалывается сегодня между теми силами, которые хотят продолжать политическую интеграцию Европы и теми силами, которые хотят Европу национальных государств», — сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар . Он считает преждевременным говорить о падении популярности евроскептиков, о чем свидетельствуют нидерландские экзитполы на выборах в Европарламент

Германский политолог Александр Рар считает, что, несмотря на победу нидерландских социал-демократов на выборах в Европейский парламент, о чем свидетельствуют опросы избирателей, говорить о падении популярности евроскептиков в целом преждевременно.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласно результатам экзитпола, наибольшее число голосов на выборах в Европарламент в Нидерландах получила левая Партия труда, представители которой займут пять из 26 депутатских кресел.

Партия евроскептиков «Форум за демократию» получила лишь 11% голосов. Эта партия, которую критики причисляют к «друзьям Путина» получила общеевропейскую известность из-за из-за инициативы о проведении в Нидерландах референдума по Соглашению об ассоциации ЕС с Украиной.

Вместе с тем, как отмечает Рар, те же экзитполы на выборах в Великобритании говорят о популярности «фанатов Brexit».

«Европа дает очень сложную политическую картинку. Будут страны, где правые популисты наберут громадное количество голосов. И будут страны с очень сильной реакцией против правых популистов, против националистически думающих элит. В таких странах будут побеждать именно левые либералы», — сказал Рар.

Политолог призвал дождаться оглашения результатов выборов в конце недели.

«Надо подождать общего результата, который огласят в воскресенье вечером. Это будет очень сложный для Европы результат. Европа раскалывается сегодня между теми силами, которые хотят продолжать политическую интеграцию Европы и теми силами, которые хотят Европу национальных государств», — считает Рар.

По прогнозу эксперта, в той же Германии хороший результат будет у Партии зеленых, потому что «в стране есть движение против правых популистов».

«Но правы те, кто считает, что правые популисты усилят свои позиции в Европарламенте. Я уже вижу антиреакцию, идет попытка спровоцировать австрийскую партию популистов. Но люди понимают, что партию подставили и никакого российского следа, который хотели придумать, нет», — подчеркнул Рар.

Накануне в странах ЕС начались выборы в Европарламент. В пятницу к голосованию приступили жители Ирландии и Чехии, в субботу состоится голосование в Латвии, на Мальте и в Словакии.

В большинстве стран ЕС голосование запланировано на воскресенье. Как поясняет DW, последние избирательные участки закроются в Италии в воскресенье — это произойдет в 23:00 по местному времени (в полночь по Москве). После этого страны — члены Евросоюза получат право публиковать результаты голосования. К слову, в Нидерландах полные официальные результаты будут обнародованы лишь в понедельник, поскольку большинство муниципалитетов страны по религиозным причинам в воскресенье не работают.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих выборах и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.