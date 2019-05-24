Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»

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«Друзья Путина» проиграли: как проходят выборы в Европарламент 

Рамблер 23 минуты назад
«Друзья Путина» провалились на выборах в Европарламент в Нидерландах, но могут победить где-нибудь еще, рассказал «Взгляду» немецкий политолог Александр Рар.
В Нидерландах и Великобритании выборы депутатов Европарламента уже состоялись. В других странах ЕС они проходят сегодня либо пройдут 25 и 26 мая.
По данным экзитполов, выборы в Голландии выиграла левая Партия труда (18,4%). Партия «Форум за демократию», которую называют «друзьям Путина» в том числе за то, что она предлагала вынести на референдум вопрос об ассоциации ЕС с Украиной, набрала 11% голосов. По версии «Взгляда», это провал.
По словам Александра Рара, делать выводы о предпочтениях всех европейцев на основе предпочтений одних голландцев неправильно.
Немец объяснил, что сейчас Старый Свет расколот на сторонников еще большей политической интеграции Европы и сторонников Европы национальных государств.
«Будут страны, где правые популисты наберут громадное количество голосов. Будут страны с очень сильной реакцией против правых популистов», — уверен Рар.
При этом политолог считает, что правые популисты увеличат свое представительство в Европарламенте по итогам нынешних выборов.
Комментарии99
В мире , Видео , Александр Рар , Европарламент , Деловая газета "Взгляд" , Нидерланды , Великобритания
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