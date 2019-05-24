Пока вы спали: Лукашенко променяет Россию на Казахстан

Лукашенко променяет Россию на Казахстан

Источники «Коммерсанта» считают , что планы президента Белоруссии Александра Лукашенко активизировать переговоры с Казахстаном по поставкам нефти к реальным договоренностям не приведут. Собеседник газеты, близкий к «Казмунайгазу» , заявил, что тема поставок поднимается часто, но «дальше разговоров не заходит».

Источник отметил, что у Казахстана нет больших свободных объемов нефти для поставок, кроме того, в 2019-м добыча в стране должна сократиться при одновременном росте спроса со стороны Узбекистана Китая . Собеседник издания подчеркнул, что для транзита казахстанской нефти по территории России странам пришлось бы договариваться с РФ, а учитывая «бесконечные споры с белорусами, никто не хочет с этим связываться».

За сбой в московском метро оштрафуют производителя вагонов

В метро заявили, что поезд встал в тоннеле между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» из-за технической неисправности состава. Состав этот находится на сервисном контракте у «Метровагонмаша». Завод уже подтвердил информацию о неисправности, поэтому в соответствии с контрактом предприятию зачислят штрафы в размере около 1,5 миллиона рублей.

Кипр поставил рекорд по оттоку инвестиций из России

По итогам 2018 года чистый отток кипрских инвестиций из России составил 10,3 миллиарда долларов, этот показатель стал рекордным. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Эксперты заявили, что это происходит на фоне ужесточения банковских норм и введения системы обмена налоговой информацией. Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что отток кипрских денег на российскую экономику не повлияет, так как речь идет о перераспределении точек локации капитала. Он отметил, что некоторые офшорные юрисдикции, наоборот, показали приток инвестиций в РФ, например, Британские Виргинские острова (плюс 1,5 миллиарда долларов). Также зафиксирован приток инвестиций из Великобритании (плюс 2,5 миллиарда).

«Шансы соперников равны»: каким будет полуфинал ЧМ по хоккею

По итогам четвертьфинальных матчей на ЧМ по хоккею в Словакии определились полуфинальные пары: Россия и Финляндия встретятся в полуфинале 25 мая в 16:15 (по Москве), а Канада и Чехия сыграют в тот же день в 20:15. Как пишет «Чемпионат», шансы соперников примерно равны.

Издание отмечает, что финны даже без звезд НХЛ опасны и «могут подпортить нервы» россиянам. Именно этой сборной Россия проиграла в полуфинале на ЧМ в 2011 году. Канадцы, по версии «Чемпионата», будут фаворитами в матче с Чехией, однако у чехов на трибунах будет много болельщиков, также в их пользу сыграет хорошее знание братиславского льда.

Пушков объяснил отказ Нуланд в российской визе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал отказ в российской визе, полученный экс-помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, закономерным. Об этом он написал в своем твиттере