Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих".
Глава государства посетил фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве, где представители одного из издательств преподнесли ему информационный справочник для подростков.
"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких", — цитирует "Обозреватель" аннотацию к книге.
На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что Зеленский не смутился из-за произошедшего и отреагировал на подарок с юмором.
Последние новости
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
В мире , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»21
Пока вы спали: Лукашенко променяет Россию на Казахстан96
В Вооруженных силах РФ появилось новое звание62
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума42
Умерла Наталия Басовская16
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
01:20
Умерла Наталия Басовская
Общество
00:26
Потолок не выдержал выступления выпускников
Происшествия Образование
01:26
Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше шефа
Армия
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение