Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

Глава государства посетил фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве, где представители одного из издательств преподнесли ему информационный справочник для подростков.

"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких", — цитирует "Обозреватель" аннотацию к книге.

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, что Зеленский не смутился из-за произошедшего и отреагировал на подарок с юмором.