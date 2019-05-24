Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский отменил несколько указов Порошенко 

Rambler News Service + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко. Это следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера. Так, Зеленский отменил указ Порошенко об освобождении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
При этом другим указом Зеленский уволил Артеменко с поста члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Еще одним указом Зеленский уволил с должности члена указанного Нацсовета Владимира Горковенко, который был назначен на этот пост 4 мая указом Порошенко.
До этого Горковенко работал в администрации Порошенко, отмечает издание «Гордон». Ранее Артеменко, который являлся также главой Нацсовета, объявил о досрочном уходе в отставку. Его полномочия как члена Нацсовета истекали в июле. Позже Порошенко подписал указ о его увольнении.
Rambler News Service: последние новости
В администрации Зеленского сочли петицию о его отставке шуткой Кучма дал совет Зеленскому Зеленский захотел отказаться в армии Украины от всего советского
Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юрий Артеменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй245
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?13
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»97
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото3
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша86
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение