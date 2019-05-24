Зеленский отменил несколько указов Порошенко

При этом другим указом Зеленский уволил Артеменко с поста члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Еще одним указом Зеленский уволил с должности члена указанного Нацсовета Владимира Горковенко, который был назначен на этот пост 4 мая указом Порошенко.

До этого Горковенко работал в администрации Порошенко, отмечает издание «Гордон». Ранее Артеменко, который являлся также главой Нацсовета, объявил о досрочном уходе в отставку. Его полномочия как члена Нацсовета истекали в июле. Позже Порошенко подписал указ о его увольнении.