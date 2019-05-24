СМИ: увлечение Трампа гольфом обошлось американским налогоплательщикам в $100 млн

Увлечение Дональда Трампа гольфом за время его президентства обошлось американским налогоплательщикам более чем в $100 млн Такие данные приводит интернет-издание The Huffington Post, подсчитавшее средства, затраченные из госбюджета США на отдых главы Белого дома на гольф-полях.

По данным издания, в общей сложности на поездки Трампа в свою резиденцию Мар-а-Лаго и его гольф-клуб в штате Флорида ушло $81 млн Летом глава Белого дома чаще посещал принадлежащий его гольф клуб в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Игра президента на этом поле обошлась бюджету в $17 млн Кроме того, в 2018 году Трамп ездил играть в свой гольф-клуб в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), на что из средств налогоплательщиков был потрачен $1 млн Еще в $3 млн обошлись госказне выходные Трампа в гольф-клубе в Шотландии, проведенные президентом в ходе его прошлогоднего визита в Великобританию.