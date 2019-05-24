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Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов». Он смонтировал видео, в котором невольно сравнил подчинённых с евнухами и дикарями.
Матиос на странице в Facebook опубликовал видео с выступлением королевы Дейенерис перед своим войском, состоящим из евнухов-безупречных и дикарей-дотракийцев. Вместо перевода её обращения к подчинённым в субтитрах содержится информация о работе военной прокуратуры.
Ранее News.ru сообщал, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос тайно покинул страну перед вторым туром выборов президента. Он не появлялся в общественных местах и не отвечал на телефонные звонки. Позже Матиос объяснил своё исчезновение заграничной поездкой по важным государственным делам.
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