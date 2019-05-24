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Завоевавший Кремль в фотошопе украинский министр стал героем мемов 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший министр обороны Украины Степан Полторак, который опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем, стал героем мемов. Подборка фотожаб с экс-министром появилась на сайте Pikabu.
Пользователи совмещали фото министра с кадрами катастроф и известных сериалов. Полторак оказался на фоне горящего собора Парижской богоматери и стал героем пятой серии последнего сезона «Игры престолов», в которой дракон сжег столицу Семи королевств.
В комментариях к подборке пользователи заметили, что кадр с разрушенным Кремлем из исходного поста министра был взят из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».
20 мая Полторак написал заявление об отставке с поста главы Минобороны. В тот же день он опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотоколлаж с разрушенным Кремлем. В подписи он отметил, что Украине удалось создать «мощную армию патриотов, способную дать отпор сильному агрессору». Спустя час Полторак удалил изображение.
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Комментарии18
В мире , Видео , Интернет , Степан Полторак , Министерство обороны
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