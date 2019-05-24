Завоевавший Кремль в фотошопе украинский министр стал героем мемов

Бывший министр обороны Украины Степан Полторак , который опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем, стал героем мемов. Подборка фотожаб с экс-министром появилась на сайте Pikabu.

Пользователи совмещали фото министра с кадрами катастроф и известных сериалов. Полторак оказался на фоне горящего собора Парижской богоматери и стал героем пятой серии последнего сезона «Игры престолов», в которой дракон сжег столицу Семи королевств.

В комментариях к подборке пользователи заметили, что кадр с разрушенным Кремлем из исходного поста министра был взят из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».