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Бразильянка выйдет замуж за саму себя 

РИА Новости 1 час назад
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Церемония должна состояться в воскресенье в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии и будет транслироваться на страницах 38-летней новобрачной в социальных сетях.
"Многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье, "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь", — заявила Жуссара Дутра Коту (Jussara Dutra Couto).
Хотя в Бразилии не осуществляется официальная регистрация подобных браков, Коту планирует, что в воскресенье к алтарю её, облаченную в белое платье, проведет 21-летняя дочь, а церемонию проведет подруга.
Вместо обмена кольцами с самой собой Коту собирается сделать татуировку в виде женщины с крыльями бабочки, которая должна служить символом независимости. Среди более традиционных элементов бракосочетания гостей, однако, ожидает многоярусный праздничный торт.
Коту подчеркивает, что даже после свадьбы останется открытой для отношений с другими людьми.
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