Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.

Церемония должна состояться в воскресенье в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии и будет транслироваться на страницах 38-летней новобрачной в социальных сетях.

"Многие женщины мечтают выйти замуж, облаченные в свадебное платье, "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнере. Любовь к себе — самая искренняя любовь", — заявила Жуссара Дутра Коту (Jussara Dutra Couto).

Хотя в Бразилии не осуществляется официальная регистрация подобных браков, Коту планирует, что в воскресенье к алтарю её, облаченную в белое платье, проведет 21-летняя дочь, а церемонию проведет подруга.

Вместо обмена кольцами с самой собой Коту собирается сделать татуировку в виде женщины с крыльями бабочки, которая должна служить символом независимости. Среди более традиционных элементов бракосочетания гостей, однако, ожидает многоярусный праздничный торт.

Коту подчеркивает, что даже после свадьбы останется открытой для отношений с другими людьми.