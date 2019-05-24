Семья Виктора Бута впервые получила визу в США

Алла Бут надеется получить разрешение от тюремной администрации на посещение мужа несколько раз в неделю.

Жена и дочь Виктора Бута, который отбывает наказание в США , впервые с момента его заключения под стражу получили американские визы. Об этом рассказала супруга россиянина Алла Бут.

«Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем все закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы… Мы планируем поездку на конец августа — начало сентября», — сказала женщина в беседе с корреспондентом газеты «Известия».

По словам жены Бута, она и дочь прошли собеседование в американском диппредставительстве в сентябре прошлого года. По словам Аллы Бут, они намереваются пробыть в США, по меньшей мере, один месяц, однако все будет зависеть от финансов.

Алла Бут также рассказала, что она надеется получить разрешение от тюремной администрации на посещение мужа несколько раз в неделю, так как по правилам пенитенциарного учреждения города Мэрион, визиты допускаются лишь один раз в неделю и только по выходным дням.