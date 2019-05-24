России предрекли десятилетия санкций

Санкции против России могут продлиться десятилетиями и едва ли будут сняты в ближайшее время. Об этом заявил вице-спикер ГД Пётр Толстой , добавив, что россияне прекрасно об этом знают.

Толстой выступал на дебатах в Российском духовно-культурном центре в Париже. Депутат отметил, что санкции эти — не европейские, а экстратерриториальные, принятые США

"У европейцев не было никакого выбора. Даже если попросить Макрона или Меркель их снять — они не смогут этого сделать… Я уверен, что сегодня у Европы нет свободы для того, чтоб принимать такие решения", — пояснил Толстой.

У России по этому поводу иллюзий нет, санкции останутся, цитирует депутата РИА Новости. Но поводом для их введения стало якобы нарушение Россией международного права, что даже близко не сравнимо с теми нарушениями, которые допускают европейцы и американцы.

"И кто нам это предъявляет? Американцы? Европейцы?.. Вы скажете, что у нас нет ценностей, а в Европе есть. А у нас, варваров, нет. Мы видели ваши ценности — в Сербии 20 лет назад… в Афганистане, в Ираке, в Ливии, видели перенос баз НАТО к нашим границам вразрез с подписанными соглашениями", — заявил Толстой.

Что касается последствий санкций, то Европа теряет российский рынок, а США и другие страны занимают освободившиеся ниши. Как ни странно, но у России растёт торговля с США, которые много покупают в РФ. И бизнес, ради которого часть санкций снимаются, играет ключевую роль в отношениях. Европа тем временем теряет своё место на российском рынке.

"Россия — не пустыня с медведями с балалайкой, есть те, кто хотят с ней торговать. И это не только Китай… И они заняли место европейцев на разных российских рынках. Европейцы не вернутся на это место. Они его потеряли", — добавил депутат.

Россияне понимают, что ничего не изменится. Поэтому надо продолжать работу и развивать экономику «без Европы — так без Европы».

Ранее News.ru сообщал, что слова немецких властей о том, что Германия отвергает санкции США в отношении «Северного потока — 2», указывают на то, что Берлин продумывает способы их обойти. По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, данное заявление однозначно является политическим.