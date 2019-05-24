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В администрации Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
"Насколько я знаю, ни Владимир Зеленский, ни я, ни члены нашей команды с ним лично не знакомы и никогда не общались. И по сегодняшнюю дату. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей стороны — это их выбор", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".
Ранее Медведчук заявлял, что продолжит заниматься возвращением пленных из Донбасса независимо от позиции Зеленского.
ТАСС: последние новости
В администрации Зеленского не видят Медведчука переговорщиком с Россией Зеленский заявил о необходимости ухода от всего советского в украинской армии На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского
В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский
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