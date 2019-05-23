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США предъявили обвинение Ассанжу еще по 17 пунктам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / PA / Victoria Jones
Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, сообщил Dow Jones.
По заявлению американского минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года. В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
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В мире , США , Wikileaks , Минюст РФ
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