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Христиане Ирака заявили о вымирании 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Архиепархия иракского Эрбиля заявила, что Великобритания отказывается защищать ее права несмотря на то, что эта община находятся на грани исчезновения. Об этом сообщает BBC News.
Священник Башар Варда, выступая в Лондоне, сказал, что иракские христиане в настоящее время находятся на грани исчезновения после 1400 лет гонений. По его словам, численность христиан в Ираке снизилась на 83 процента после вторжения американских войск в 2003 году. Их число сократилось с 1,5 миллиона до 250 тысяч человек.
«Христианство в Ираке — одна из старейших церквей, если не самая старая церковь в мире, опасно близка к исчезновению. Те из нас, кто останется, должны быть готовы к мученичеству», — заявил Варда.
В качестве угроз он выделил исламских экстремистов разного толка. Священник обвинил Лондон в неспособности прямо заявить об этом. По его мнению, это происходит из-за боязни быть обвиненным в исламофобии.
Христианская организация «Open Doors» в 2014 году заявила, что Ирак занимает четвертое место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.
Ранее сообщалось, что пакистанских христиан приговорили к смерти за богохульство.
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Комментарии
В мире , Ирак , Великобритания
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