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Дуров предрёк Украине хорошее будущее 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него хорошее предчувствие по поводу будущего Украины.
Он отметил своё положительное отношение к факту выбора либертарианства в качестве идеологии партией «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского.
По его мнению, у государств бывшего Советского Союза большой потенциал. Особенно хорошие перспективы у Эстонии и Грузии, в которых введена прогрессивная политика налогообложения. Так, прибалтийская страна практикует электронное гражданство и нулевой налог на бизнес, а Грузия — простые визовый и налоговый режимы.
Такого рода вещи делают страны интересными для бизнеса, написал он в своём Telegram-канале.
Ранее советник украинского лидера Руслан Стефанчук рассказал, что либертарианство станет основной идеологией партии «Слуга народа». Он отметил, что его личное общение с главой государства началось именно с идеи либерализма.
Основная миссия — сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места, — передаёт «Левый берег».
Для создания политики в новом качестве будут использоваться диджитализация и открытое общество, подчеркнул он. В планах изменить систему петиций на «народное вето», использующее современные технологии. Он считает, что для этого необходимо просто обеспечить каждого смартфоном за счёт государства, что будет дешевле голосования на бумаге.
News.ru писал, что создатель мессенджера Telegram и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров также поздравил жителей Украины с избранием нового лидера страны.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Павел Дуров , Грузия , Эстония
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