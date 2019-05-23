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Намибия из-за сильнейшей засухи попросила Россию о помощи 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Намибии обратились к России с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с засухой, ставшей самой сильной с 1945 года, сообщает пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
В четверг в Виндхуке прошло восьмое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с российской стороны является Трутнев.
"Намибийская сторона обратилась с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В этом году Намибия столкнулась с засухой, которая стала самой сильной за период с 1945 года. За весь сезон дождей, который уже закончился, на территории Намибии не прошло практически ни одного дождя. В связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибия введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
"В свою очередь Юрий Трутнев сообщил, что Россия рассмотрит соответствующее обращение намибийской стороны в кратчайшие сроки", — отмечает пресс-служба.
Уточняется, что Россия в 2013 году оказывала гуманитарную помощью страдающей от засухи Намибии. Тогда по поручению правительства Российской Федерации самолетом МЧС было доставлено 35 тонн гуманитарной помощи.
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В мире , Происшествия , Юрий Трутнев , МЧС , Правительство РФ , Виндхук , Намибия
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