Власти Намибии обратились к России с просьбой оказать гуманитарную помощь в связи с засухой, ставшей самой сильной с 1945 года, сообщает пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
В четверг в Виндхуке прошло восьмое заседание межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой с российской стороны является Трутнев.
"Намибийская сторона обратилась с просьбой об оказании гуманитарной помощи. В этом году Намибия столкнулась с засухой, которая стала самой сильной за период с 1945 года. За весь сезон дождей, который уже закончился, на территории Намибии не прошло практически ни одного дождя. В связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибия введен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.
"В свою очередь Юрий Трутнев сообщил, что Россия рассмотрит соответствующее обращение намибийской стороны в кратчайшие сроки", — отмечает пресс-служба.
Уточняется, что Россия в 2013 году оказывала гуманитарную помощью страдающей от засухи Намибии. Тогда по поручению правительства Российской Федерации самолетом МЧС было доставлено 35 тонн гуманитарной помощи.