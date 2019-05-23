«Они нас никогда не сдадут»: Климкин о поддержке США

«Cдать Украину для США значит сдать свои позиции. А значит, они нас никогда не сдадут», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».

Он отметил, что сегодня позиция «американских партнеров абсолютно, на 100 процентов проукраинская». Климкин выразил надежду, что США будут продолжать придерживаться этой линии, и все попытки «сделать Украину разменной монетой между Вашингтоном и Москвой» останутся тщетными.