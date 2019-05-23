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«Они нас никогда не сдадут»: Климкин о поддержке США 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
США всегда будут поддерживать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Cдать Украину для США значит сдать свои позиции. А значит, они нас никогда не сдадут», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Он отметил, что сегодня позиция «американских партнеров абсолютно, на 100 процентов проукраинская». Климкин выразил надежду, что США будут продолжать придерживаться этой линии, и все попытки «сделать Украину разменной монетой между Вашингтоном и Москвой» останутся тщетными.
17 мая Павел Климкин объявил о намерении подать в отставку и анонсировал участие в выборах в Верховную раду.
В мире , США , Украина , Павел Климкин , Верховная Рада
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