США всегда будут поддерживать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Cдать Украину для США значит сдать свои позиции. А значит, они нас никогда не сдадут», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Он отметил, что сегодня позиция «американских партнеров абсолютно, на 100 процентов проукраинская». Климкин выразил надежду, что США будут продолжать придерживаться этой линии, и все попытки «сделать Украину разменной монетой между Вашингтоном и Москвой» останутся тщетными.
17 мая Павел Климкин объявил о намерении подать в отставку и анонсировал участие в выборах в Верховную раду.