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Пранкеры трижды разыграли премьера Косово под видом Порошенко 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, трижды разыграли премьера непризнанного Косово Рамуша Харадиная под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, Вован и Лексус звонили Харандину с января по апрель 2019 года.
Как отмечается, пранкеры от лица Порошенко пообещали премьеру признать Косово.
При этом Харандин в ответ заявил, что будет молится за победу Порошенко на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле.
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