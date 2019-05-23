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Россию призвали «занять свое место в Африке» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия должна занять свое место в Африке. С таким заявлением выступил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью ТАСС.
«Мы думаем, что в то время, как народ Африки желает развивать свою экономику, Россия может утвердиться в мире, Россия должна занять свое место в Африке после того, как Россия поучаствовала в борьбе за ее освобождение», — рассказал политик. Он отметил, что теперь настал момент «поучаствовать в борьбе за строительство Африки», и работа предстоит большая. Сассу-Нгессо отметил, что Россия могла бы играть значительную роль в восстановлении экономики, инфраструктуры и безопасности континента.
11 сентября 2018 года газета The Guardian отметила, что усиление России в Африке застало Запад врасплох. Опрошенные газетой эксперты отметили, что Москва стала действовать активнее в 2018 году: в частности континент весной посетил глава российского МИД Сергей Лавров. Также стало известно о направлении в Центральноафриканскую Республику 175 российских инструкторов и безвозмездной поставке оружия и техники.
Тогда глава МИД России посетил Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию в марте впервые с 2014 года. В то же время по большей части переговоры завершались декларациями о намерениях.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , The Guardian , ИТАР-ТАСС , Конго
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