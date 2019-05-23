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Трамп вновь назвал Тиллерсона «тупым, как камень» 

RT на русском + ещё 4 32 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона «тупым, как камень».
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
Таким образом Трамп прокомментировал предполагаемое заявление Тиллерсона по поводу того, что президент России Владимир Путин подготовился лучше, чем американский лидер, к их первой встрече в Германии.
«Рекс Тиллерсон «тупой как камень», а также совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, придумал историю (кстати, его уволили), что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится» — написал он.
Ранее Трамп уже высказывал аналогичное мнение по поводу Тиллерсона. В частности, в декабре 2018 года, сравнивая его с нынешним госсекретарём Майком Помпео, глава США также написал в своём Twitter, что Тиллерсон «тупой, как камень»
23 мая The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон заявил членам комитета по иностранным делам палаты представителей, что Путин подготовился лучше, чем Трамп, к их первой встрече в Германии.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Washington Post
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