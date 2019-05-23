Аресты внутри сирийской армии связали с Россией

Внутри сирийского руководства, очевидно, продолжается межфракционная борьба. Ливанская пресса сообщает о домашнем аресте одного из ближайших соратников брата сирийского президента. Арестованный — бригадный генерал Гассан Биляль — считался едва ли не начальником охраны Махера Асада и ответственным за управление в южных провинциях Сирийской Арабской Республики (САР). Не исключают, что скандал вокруг его фигуры связан с попыткой российских военных бороться с иранскими элементами внутри правительственной армии.

Бригадный генерал Гассан Биляль помещен под домашний арест с марта этого года, он прекратил выполнять свои полномочия, сообщило ливанское издание Al Modon со ссылкой на информированные источники. Такие меры в отношении генерала, считавшегося ближайшим соратником командира 4-й танковой дивизии Махера Асада, были предприняты после того, как его дважды вызывали на ковер к президенту Сирии. «Воспитательные» беседы с Билялем проводили и некоторые высокопоставленные чиновники. В числе претензий к бригадному генералу называют «серьёзные нарушения», которые якобы совершаются военнослужащими правительственной армии от имени Биляля. По словам источников издания, Махер Асад пытался лично урегулировать конфликт, чтобы не допустить отправки своего подопечного, например, в одну из тюрем. Вероятно, просьбы Махера были услышаны: Биляля решили оставить под домашним арестом, пока службы безопасности изучают его «проступки».

По данным Al Modon, в дело вмешались и ключевые командиры ливанской группировки «Хезболла» и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельнейшей военно-политической организации Ирана. Источники утверждают, что столь высокий уровень ходатаев связан с тем, что Биляль считается человеком из президентского окружения, который больше всего близок к шиитским военизированным формированиям. Однако дело не ограничивается сокращением полномочий самого Биляля. По данным ливанского издания, под ограничения попал и его брат, полковник Мухаммед Биляль, который работал на авиабазе аль-Мезза (находится в окрестностях Дамаска) в разведывательном подразделении Военно-воздушных сил. В перемещении были ограничены как супруга Биляля, так и его дочери. Примечательно, что меры в отношении бригадного генерала, столь дорогого для КСИР и «Хезболлы», были предприняты в то время, когда его кандидатура была предложена на пост главы Управления военной разведки. Издание The Syrian Observer упоминает в этом контексте и Россию, которая пытается своими силами переформатировать армию САР.

Пока что российские военачальники пытались установить контроль над Генеральным штабом и Главным управлением безопасности Сирии. Москве приписывали попытки перетряхнуть офицерский состав Вооружённых сил и разведки САР. Так, в сирийских тюрьмах Адра и Седнайя были выделены специальные места для представителей офицерского состава. Чаще всего интерес россиян привлекают те военные, чья деятельность затрагивает вопросы национальной безопасности Сирии. Российских военных советников также часто видят за обучением курсантов, которые пополняют ряды элитного подразделения «Силы тигра». Как утверждают наблюдатели, именно на «Силы тигра», которые возглавляет известный генерал Сухейль аль-Хасан, делает ставку российское руководство, которому немаловажно оставить правительственную армию в рабочем состоянии после того, как многолетний гражданский конфликт в САР будет урегулирован (хотя бы декларативно).