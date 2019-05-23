Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский упрекнул чиновников в отсталости и показал фото Ляшко 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: InfoResist
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Как сообщает «Украинская правда», такое мнение он высказал в рамках форума интернет-деятелей iForum 2019.
«Как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Маск. И после этих четырех слов они говорят: "Мы все сказали, и надо что-то менять"», — посетовал Зеленский.
Он также показал видео с испытаний роботов американской инженерной компании Boston Dynamics и предложил оценить реакцию украинских чиновников. На экране появился снимок с народным депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко, который с большим удивлением наблюдает за происходящим. Фотография вызвала смех в зале.
Далее Зеленский напомнил о предложении ряда российских депутатов вернуться к старому летоисчислению и добавил, что такие чиновники могут к такому привести.
Ранее 22 мая Ляшко объявил о переходе фракции Радикальной партии в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, инициатива лидера страны по изменению избирательного законодательства — авантюра, которая преследует захват власти. Ляшко отметил, что Зеленский предлагает возглавить коррупцию, законсервировать ее и управлять ею.
20 мая Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время его инаугурационной речи. Инцидент произошел в момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. Лидер Радикальной партии перебил президента, крикнув, что присутствующие в Верховной Раде депутаты понимают украинский язык.
Последние новости
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Назван самый смертоносный вид курения В квартире Абызова нашли наркотики
Комментарии
В мире , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией416
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
Украинцы потребовали отставки Зеленского246
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы139
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь124
Видео
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение