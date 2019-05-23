Зеленского уличили в нарушении предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты, но теперь поступает с точностью до наоборот, пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер.

«Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, — его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике», пишет Фезер, передает Deutsche Welle.

Он отметил, что хотя у назначенного главой президентской администрации Андрея Богдана все же есть необходимый опыт, его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, согласно которому после переворота 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.

«Если к этому добавить, что с точки зрения права роспуск Зеленским нынешнего состава Верховной рады сомнителен, то первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а, наоборот, вернет страну в прошлое, реальна», подытожил Фезер.