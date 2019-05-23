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Зеленского уличили в нарушении предвыборных обещаний 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках избирательной кампании обещал не назначать своих людей на госпосты, но теперь поступает с точностью до наоборот, пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер.
«Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, — его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике», пишет Фезер, передает Deutsche Welle.
Он отметил, что хотя у назначенного главой президентской администрации Андрея Богдана все же есть необходимый опыт, его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, согласно которому после переворота 2014 года функционеры свергнутого режима не имеют право занимать государственные посты в течение 10 лет.
«Если к этому добавить, что с точки зрения права роспуск Зеленским нынешнего состава Верховной рады сомнителен, то первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а, наоборот, вернет страну в прошлое, реальна», подытожил Фезер.
Зеленский действительно назначил на ряд должностей своих бывших коллег. Так, один из основателей студии «Квартал 95» Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. До этого должности заместителя главы администрации президента Украины получили сценарист «Студии „Квартал 95“ Юрий Костюк, бывший сотрудник национального агентства по борьбе с коррупцией Руслан Рябошапка, а также автор предвыборных видео Зеленского Кирилл Тимошенко.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , СБУ , Верховная Рада , Deutsche Welle
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