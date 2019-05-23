«Произошло наоборот»: Зеленского уличили в нарушении предвыборных обещаний

Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер напомнил, что во время избирательной кампании Зеленский обещал не назначать на высокие государственные должности людей из своего окружения, как это делали его предшественники.

«Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот», — подчеркнул Фезер.

Журналист отметил, что в реальности все произошло в точности наоборот: на несколько государственных постов Зеленский назначил своих многолетних бизнес-партнеров и друзей детства, не имеющих опыта в политике.

Фезер также указал, что назначение Андрея Богдана на пост главы администрации президента может быть расценено как нарушение закона, поскольку в 2014 году новая украинская власть запретила функционерам свергнутого режима занимать госпосты в течение 10 лет.