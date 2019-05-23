Немецкие журналисты уличили президента Украины Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний, пишет «Взгляд».
Обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер напомнил, что во время избирательной кампании Зеленский обещал не назначать на высокие государственные должности людей из своего окружения, как это делали его предшественники.
«Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот», — подчеркнул Фезер.
Журналист отметил, что в реальности все произошло в точности наоборот: на несколько государственных постов Зеленский назначил своих многолетних бизнес-партнеров и друзей детства, не имеющих опыта в политике.
Фезер также указал, что назначение Андрея Богдана на пост главы администрации президента может быть расценено как нарушение закона, поскольку в 2014 году новая украинская власть запретила функционерам свергнутого режима занимать госпосты в течение 10 лет.
Напомним, один из основателей студии «Квартал 95» Иван Баканов стал заместителем главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Сценарист студии «Квартал 95» Юрий Костюк получил должность заместителя главы администрации президента.