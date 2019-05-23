Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с российскими властями, сообщает телеканала «Громадське ТВ» (Общественный канал).
«На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — отмечается в сообщении, размещённом на сайте канала.
Ранее стало известно о намерении киевских властей провести референдум по будущим отношениям с Россией. Об этом заявил глава администрации украинского президента Андрей Богдан. Чиновник пояснил, что принимать решение по важным темам должны «не только депутаты, но и народ». На референдум планировалось вынести вопрос мирных договорённостей с Россией, а также обсуждение конфликта в Донбассе.
В Кремле идею проведения референдума назвали «внутренним делом Украины». Дмитрий Песков отметил, что в первую очередь Кремль ожидает от Киева «конкретных шагов»: выполнения минских договорённостей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также нормализации двухсторонних отношений.