Переговоров не будет: Зеленский отрицает возобновление диалога с Россией

«На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — отмечается в сообщении, размещённом на сайте канала.

Ранее стало известно о намерении киевских властей провести референдум по будущим отношениям с Россией. Об этом заявил глава администрации украинского президента Андрей Богдан. Чиновник пояснил, что принимать решение по важным темам должны «не только депутаты, но и народ». На референдум планировалось вынести вопрос мирных договорённостей с Россией, а также обсуждение конфликта в Донбассе.