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Переговоров не будет: Зеленский отрицает возобновление диалога с Россией 

Рамблер 4 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить переговоры с российскими властями, сообщает телеканала «Громадське ТВ» (Общественный канал).
«На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — отмечается в сообщении, размещённом на сайте канала.
Ранее стало известно о намерении киевских властей провести референдум по будущим отношениям с Россией. Об этом заявил глава администрации украинского президента Андрей Богдан. Чиновник пояснил, что принимать решение по важным темам должны «не только депутаты, но и народ». На референдум планировалось вынести вопрос мирных договорённостей с Россией, а также обсуждение конфликта в Донбассе.
В Кремле идею проведения референдума назвали «внутренним делом Украины». Дмитрий Песков отметил, что в первую очередь Кремль ожидает от Киева «конкретных шагов»: выполнения минских договорённостей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также нормализации двухсторонних отношений.
Комментарии218
В мире , Видео , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский
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