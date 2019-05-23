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Зеленский заменил слово «Россия» на «агрессор» 

News.ru + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме IForum заявил, что страна проигрывает России, Казахстану, Белоруссии, Узбекиситану, Грузии, Молдове и странам Балтии по уровню цифровизации. Вместо названия РФ он употребил слово «агрессор».
Также он рассказал, что Украина отстаёт от России, Белоруссии и Эстонии по индексу человеческого капитала, передаёт РИА Новости.
По его словам, государству требуются перемены в сторону инноваций. Всё сразу поменять не удастся, однако необходимо сделать максимум для того, чтобы люди не захотели покидать страну.
Если мы хотим чистый транспорт, то надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Если мы хотим счастливого будущего для наших детей, то надо применять инновации в отрасли образования, — подчеркнул политик.
На мероприятие Зеленский приехал в неформальном виде: он был одет в рубашку с закатанными рукавами без пиджака и галстука. В речи украинский лидер использовал русский язык и сленг (слова «чуваки» и «бла-бла-бла»).
Ранее News.ru писал, что Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. На вопрос журналистов о том, будет ли Киев вести переговоры с Москвой, новый украинский лидер категорически заявил: «Нет».
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Комментарии4
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости , Грузия , Молдова , Эстония
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