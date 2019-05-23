Зеленский заменил слово «Россия» на «агрессор»

Также он рассказал, что Украина отстаёт от России, Белоруссии и Эстонии по индексу человеческого капитала, передаёт РИА Новости.

По его словам, государству требуются перемены в сторону инноваций. Всё сразу поменять не удастся, однако необходимо сделать максимум для того, чтобы люди не захотели покидать страну.

Если мы хотим чистый транспорт, то надо создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников. Если мы хотим счастливого будущего для наших детей, то надо применять инновации в отрасли образования, — подчеркнул политик.

На мероприятие Зеленский приехал в неформальном виде: он был одет в рубашку с закатанными рукавами без пиджака и галстука. В речи украинский лидер использовал русский язык и сленг (слова «чуваки» и «бла-бла-бла»).

Ранее News.ru писал, что Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией. На вопрос журналистов о том, будет ли Киев вести переговоры с Москвой, новый украинский лидер категорически заявил: «Нет».