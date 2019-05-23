Опрос показал уровень доверия украинцев к Зеленскому

Согласно опросу, проведённому Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, Центром «Социальный мониторинг» и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доверяют почти 58% украинцев.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 35,1% из опрошенных скорее доверяют Зеленскому, 23% — полностью доверяют.

Отмечается, что опрос проводился с 10 по 18 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2100 человек.

Ранее на сайте украинского лидера была опубликована петиция за отставку Владимира Зеленского. На 13:41 мск петицию подписали 18495 человек.