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Опрос показал уровень доверия украинцев к Зеленскому 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Согласно опросу, проведённому Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, Центром «Социальный мониторинг» и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доверяют почти 58% украинцев.
Как сообщает Интерфакс-Украина, 35,1% из опрошенных скорее доверяют Зеленскому, 23% — полностью доверяют.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко доверяют 15% респондентов.
Отмечается, что опрос проводился с 10 по 18 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2100 человек.
Ранее на сайте украинского лидера была опубликована петиция за отставку Владимира Зеленского. На 13:41 мск петицию подписали 18495 человек.
RT на русском: последние новости
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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