Опрос: рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» перед выборами в Раду приблизился к 40%

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, проведенного 20-23 мая.

"Среди тех респондентов, кто пришел бы на голосование и определился, поддержка "Слуги народа" приближается к 40% и составляет 39,9%", — сказала журналистам глава правления института Ольга Балакирева.

Она добавила, что поддержка "Оппозиционной платформы — За жизнь" "перевалила за 11%", "Блок Петра Порошенко" имеет менее 10% поддержки, очень близка к нему партия [Юлии Тимошенко] "Батькивщина".

Выборка опроса составляет 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность — не более 2,2%. Исследование проводилось в 24 областях Украины и Киеве.

Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.