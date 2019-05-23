Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» перед выборами в Раду приблизился к 40% 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Reuters
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, проведенного 20-23 мая.
"Среди тех респондентов, кто пришел бы на голосование и определился, поддержка "Слуги народа" приближается к 40% и составляет 39,9%", — сказала журналистам глава правления института Ольга Балакирева.
Она добавила, что поддержка "Оппозиционной платформы — За жизнь" "перевалила за 11%", "Блок Петра Порошенко" имеет менее 10% поддержки, очень близка к нему партия [Юлии Тимошенко] "Батькивщина".
Необходимый для прохождения в Верховную раду 5%-ный барьер, согласно исследованию, преодолевают также партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Остальные политические силы имеют менее 5% поддержки украинцев.
Выборка опроса составляет 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность — не более 2,2%. Исследование проводилось в 24 областях Украины и Киеве.
Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.
ТАСС: последние новости
На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского В Крым за мечтой. Почему иностранцы работают на полуострове и не боятся санкций Зеленский убежден, что в Раду будут избраны новые политики и при старой системе выборов
Комментарии
В мире , Украина , Ольга Балакирева , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы потребовали отставки Зеленского340
В Москве гастарбайтеры захватили трех подростков в «рабство»48
«Страшнее американских шпионов»: Розенбаум об угрозе нацбезопасности8
Крым ответил на призыв НАТО216
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1161
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
04:50
У экс-министра Абызова нашли наркотики
Происшествия
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение