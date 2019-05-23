Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лидирует в рейтинге политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, проведенного 20-23 мая.
"Среди тех респондентов, кто пришел бы на голосование и определился, поддержка "Слуги народа" приближается к 40% и составляет 39,9%", — сказала журналистам глава правления института Ольга Балакирева.
Она добавила, что поддержка "Оппозиционной платформы — За жизнь" "перевалила за 11%", "Блок Петра Порошенко" имеет менее 10% поддержки, очень близка к нему партия [Юлии Тимошенко] "Батькивщина".
Необходимый для прохождения в Верховную раду 5%-ный барьер, согласно исследованию, преодолевают также партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко и партия "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Остальные политические силы имеют менее 5% поддержки украинцев.
Выборка опроса составляет 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность — не более 2,2%. Исследование проводилось в 24 областях Украины и Киеве.
Внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.