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Кравчук поставил Зеленскому три главные задачи 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил новому главе государства Владимиру Зеленскому «три амбициозные задачи». Об этом сообщило РИА ФАН.
Новому президенту предстоит прекратить войну, искоренить коррупцию и победить бедность. Именно эти три проблемы в первую очередь волнуют каждого украинца, отметил Кравчук.
По его мнению, Зеленскому для их выполнения хватит сил.
«Владимир Зеленский — человек, который стоит на реальной почве. Это человек совсем другой философии — философии без лозунгов, без вождизма, без популизма», — отметил Кравчук.
Он считает, что первые шаги Зеленского верные и смелые. Все дело в том, что они «базируются на реалиях, на Конституции Украины и на позиции народа, который проголосовал за него».
Кроме того, первый президент Украины предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией, который планирует администрация главы государства. Кравчук видел это заявление, но не понял его значение.
«Референдум ведь должен иметь название. Но какое он может иметь название? «Строить ли отношения с Россией или нет?» Как поставить такой вопрос? Я думал над этим, и не могу представить этого», — отметил Кравчук.
По его словам, грамотно составили вопрос на референдуме о независимости Украины 1 декабря 1991 года. Тогда у граждан спрашивали, поддерживают ли они независимость страны. Но сейчас ситуация сложнее, так как речь идет о двух государства. Вопрос зависит не только от позиции официального Киева, но и от России.
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В мире , Украина , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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