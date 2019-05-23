Кравчук поставил Зеленскому три главные задачи

Новому президенту предстоит прекратить войну, искоренить коррупцию и победить бедность. Именно эти три проблемы в первую очередь волнуют каждого украинца, отметил Кравчук.

По его мнению, Зеленскому для их выполнения хватит сил.

«Владимир Зеленский — человек, который стоит на реальной почве. Это человек совсем другой философии — философии без лозунгов, без вождизма, без популизма», — отметил Кравчук.

Он считает, что первые шаги Зеленского верные и смелые. Все дело в том, что они «базируются на реалиях, на Конституции Украины и на позиции народа, который проголосовал за него».

Кроме того, первый президент Украины предостерег Зеленского от референдума об отношениях с Россией, который планирует администрация главы государства . Кравчук видел это заявление, но не понял его значение.

«Референдум ведь должен иметь название. Но какое он может иметь название? «Строить ли отношения с Россией или нет?» Как поставить такой вопрос? Я думал над этим, и не могу представить этого», — отметил Кравчук.

По его словам, грамотно составили вопрос на референдуме о независимости Украины 1 декабря 1991 года. Тогда у граждан спрашивали, поддерживают ли они независимость страны. Но сейчас ситуация сложнее, так как речь идет о двух государства. Вопрос зависит не только от позиции официального Киева, но и от России.