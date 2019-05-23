Европейцы поставили задачу Зеленскому

«В то же время СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности», — сказала Вайдеманн, добавив, что реформу нужно провести в кратчайшие сроки.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны. Кроме того, она выразила надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский и будущий состав Верховной Рады продолжат преобразование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы.

Также полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры , добавила Вайдеманн. Среди прочего, она надеется, что новое руководство Украины останется верно курсу в НАТО и ЕС.

Ранее 15 мая сообщалось, что Киев собирается предложить Евросоюзу пересмотреть соглашение об ассоциации, заключенное в 2014 году. В Правительстве Украины пояснили, что с момента первоначальных консультаций «изменилась структура экономики», что и позволяет говорить о необходимости пересмотра.

В июле 2017 года Украину уже призывали к реформе СБУ. Так, глава представительства ЕС в Киеве заметил, что Служба безопасности ничего не делает для борьбы с коррупцией.