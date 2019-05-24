Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело»

Также в указе говорится, что к расследованию слежки в предвыборном офисе Трампа в 2016 году подключатся американские спецслужбы.

В документе подчеркивается, что он направлен на то, чтобы предоставить жителям США всю "правду" о "российском деле", а также о действиях, которые были предприняты для его расследования.

Ранее опрос установил, что больше половины американцев ждут завершения "российского дела".