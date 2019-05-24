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Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Президент США Дональд Трамп разрешил генпрокурору Уильяму Барру рассекречивать любую информацию из дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Приказ Трампа опубликовала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Также в указе говорится, что к расследованию слежки в предвыборном офисе Трампа в 2016 году подключатся американские спецслужбы.
В документе подчеркивается, что он направлен на то, чтобы предоставить жителям США всю "правду" о "российском деле", а также о действиях, которые были предприняты для его расследования.
Ранее опрос установил, что больше половины американцев ждут завершения "российского дела".
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Администрация США , США
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