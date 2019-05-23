Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 700 российских женщин находятся в лагерях боевиков в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Свыше 3,5 тысяч граждан России могут находиться в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии, Ирака и Афганистана. В том числе, около 700 женщин.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игоря Морозова. Заявление он сделал сегодня в ходе всероссийского форум "Антитеррор" в Красноярске.
"Мы располагаем информацией о нахождении на территории Сирии, Ирака и Афганистана более трех с половиной тысяч человек, в том числе почти 700 женщин, убывших туда со своими мужьями", — заявил он.
Российская Газета: последние новости
НАТО не устает требовать от России "освобождения" Крыма Зеленский заявил о желании Рады продлить свою политическую жизнь В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве ополченца Гиви
В мире , Ближний Восток , Афганистан , Ирак , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым ответил на призыв НАТО293
Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского25
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1302
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца7
«Пусть обратится к Валуеву»: Соловьев ответил на вызов на дуэль25
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:23
ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв
Происшествия
00:55
«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому
В мире Украина
00:31
Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео
Происшествия
01:00
Егор Крид задолжал налоговой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение