Около 700 российских женщин находятся в лагерях боевиков в Сирии

Ирака и Свыше 3,5 тысяч граждан России могут находиться в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии Афганистана . В том числе, около 700 женщин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игоря Морозова. Заявление он сделал сегодня в ходе всероссийского форум "Антитеррор" в Красноярске.