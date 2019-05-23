«Готов отдать жизнь»: Саакашвили обратился к Зеленскому

«Продолжаем новую стадию и активную защиту по возвращению Михаила Саакашвили на Украину. Наступила Новая эпоха — новый президент!» — написал адвокат.

В обращении Саакашвили поздравил Зеленского со вступлением в должность и поддержал его «смелость и готовность к решительным действиям». Он обратил внимание, что в инаугурационной речи Зеленский пообещал гражданство всем украинцам, которые готовы строить «новую, сильную и успешную» Украину.

«Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины», — написал политик.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с весны 2015-го до ноября 2016 года, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко уволил его, заявив, что политик значительно ухудшил экономические показатели области.

В июле 2017-го Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. В украинской миграционной службе заявили, что политик указал в анкете ложные данные, скрыв, что в Грузии против него возбуждено уголовное дело.

Саакашвили уехал из страны, но через некоторое время смог попасть обратно, прорвав оцепление силовиков. Ему вручили протокол о незаконном пересечении границы. Политик назвал это нарушением закона и заявил о пропаже паспорта, который якобы находится у Порошенко.

Позже сторонники Саакашвили устроили акцию протеста в центре Киева, требуя отставки Порошенко. Затем политику предъявили подозрение по статье 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). СМИ писали, что это связано с уголовным делом о финансировании протестных акций Саакашвили людьми, близкими к экс-президенту Украины Виктору Януковичу

В феврале 2018-го Саакашвили выслали в Польшу, Украина запретила ему въезд в страну до 2021 года.