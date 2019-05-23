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Глава МИД Сербии пережил теракт в Сомали 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Пресс-служба МИД Сербии
Заместитель председателя правительства и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич рассказал о пережитом сербской делегацией в среду, 22 мая, теракте в Могадишо, в ходе которого представители группировки "Аш-Шабаб" взорвали заминированный автомобиль на КПП у президентского дворца. Число жертв трагедии уже превысило десять человек, среди них и бывший глава МИД Сомали, советник президента Хусейн Элабэ Фахие.
Как отметил Дачич, в момент теракта его принимал сомалийский президент Мохамед Абдуллахи Мохамед. "Мы едва выжили, — цитирует слова министра издание "Курир". — Когда мы были на встрече, автомобиль-бомба взорвался перед зданием президентского дворца".
Политик также отметил, что он нисколько не испугался, поскольку еще в 1999 году во время варварских натовских бомбардировок Белграда выработал привычку не паниковать и не вздрагивать при взрывах.
"Произошел взрыв…Президент Сомали дернулся, а я нет. Я ему тогда сказал: "Привыкли мы к этому, нас бомбили", а он в ответ: "Если бы здесь были западники, то они уже неслись бы отсюда сломя голову", — рассказал Ивица Дачич.
Следует отметить, что в феврале 2018 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находившийся тогда с официальным визитом в Белграде, вручил Орден Дружбы Ивице Дачичу за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Выражая благодарность коллеге, Дачич заявил: "На всех своих должностях я всегда прилагал максимум усилий для развития отношений между нашими странами в наших национальных интересах, мне приятно, что президент Путин оценил мои усилия. Я не вижу более близкой страны для Сербии и ее народа, чем Россия и российский народ. Многие пытаются давить на Сербию, чтобы ради вступления в ЕС мы прекратили наши отношения. Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию, потому что я люблю Сербию".
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Комментарии
В мире , Сергей Лавров , Ивица Дачич , МИД , ЕС , Аш-Шабаб , Могадишо , Сербия , Сомали
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